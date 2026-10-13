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Мосбиржа с 20 октября приостановит торги акциями "ПИКа" в связи со squeeze-out

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПАО "ПИК-специализированный застройщик". Решение связано с поступившим эмитенту требованием о выкупе акций, говорится в сообщении биржи.

На эту дату - 20 октября - фиксируется реестр владельцев акций "ПИКа", выкупаемых мажоритарным владельцем компании - АО "Недвижимые активы" (ему принадлежит более 98%). Squeeze-out осуществляется по цене 551,4 руб./акция.

Параллельно к делистингу с "Мосбиржи" движется сам "ПИК". Совет директоров компании ранее одобрил вынесение вопроса о делистинге и прекращении публичного статуса на внеочередное собрание акционеров, которое назначено на 13 октября (итоги эмитент еще не раскрыл).

Ранее "Мосбиржа" сообщала, что последним торговым днем для акций "ПИКа" в стакане "T+1" станет 15 октября.

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