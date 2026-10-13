Инфляция в III квартале оказалась немного выше ожиданий Банка России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В России в III квартале инфляция оказалась немного выше ожиданий, Банк России учтет это в октябрьском прогнозе, сообщил журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Об усилении инфляционного давления (в сентябре - ИФ) говорить, наверное, неуместно. В целом темпы роста цен в сентябре в своей устойчивой части и общий индекс в сезонно сглаженном выражении был ниже, чем это было в июле-августе. Но по сравнению с июльским прогнозом, наверное, третий квартал в целом сложился несколько выше в части инфляционного фона, и это будет учтено при уточнении прогноза 23 октября", - сказал Заботкин.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2026 года ускорилась до 6,35% (аналитики ожидали замедления до 6,26%) с 6,33% на конец августа. ЦБ в комментарии к июльскому среднесрочному макроэкономическому прогнозу предполагал инфляцию по итогам III квартала на уровне 6,3%.

Июльский прогноз Банка России предусматривает годовую инфляцию по итогам 2026 года в диапазоне 6-7%.