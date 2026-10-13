Рубль растерял дневной рост и опустился в паре с юанем в рамках коррекции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань развернулся вверх и повысился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, напротив, перешел к снижению в рамках коррекции после сильного роста на новостях о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели успешные переговоры относительно поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,564 руб., что на 5,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 14 октября на 4,78 копейки, до 83,8675 руб. , и уменьшил курс евро на 26,32 копейки, до 93,7723 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Договоренности с США, открывшие возможность для экспорта российского дизельного топлива на мировые рынки, поддержат платежный баланс РФ, а бюджету страны принесут косвенную выгоду - через налоговые поступления от нефтяников, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту, это важно для нашего платежного баланса и для компаний, в первую очередь, конечно", - сказал Силуанов журналистам в Госдуме в ответ на просьбу прокомментировать плюсы от "дизельной сделки".

Как сообщалось, после пятничного телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива, а к концу года готова будет довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер Александр Новак.

"Рубль на этой неделе демонстрирует силу прежде всего благодаря улучшению внешнего фона. "Дизельная сделка" между РФ и США заставила резко сжаться геополитическую премию. Прямой эффект для нацвалюты от открытия экспортных возможностей для российских компаний тоже стоит учитывать. Как заявил сегодня глава Минфина Антон Силуанов, договоренности по дизелю поддержат платежный баланс РФ. Между тем экспортная выручка, сформированная на фоне высоких нефтяных цен сентября, постепенно заходит на рынок. Покупки иностранной валюты по бюджетному правилу и со стороны импортеров комфортно закрываются ее предложением. Завтра выйдут данные Росстата по инфляции. Если показатели вырастут сильнее ожиданий, надежды на монетарную паузу в октябре укрепятся, что можно трактовать в пользу рубля. В ближайшие дни ожидаем консолидации курсов у нижних границ диапазонов 83-85 руб. за доллар и 12,45-12,65 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Снижение в бюджетном правиле базовой цены на нефть до $50 за баррель может повысить диапазон колебаний курса рубля по сравнению с тем, что наблюдалось в течение последних 1,5 лет, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Как вы знаете, один из основных параметров бюджетного правила - базовая цена нефти, которая учитывается при расчете базовых доходов, со следующего года понижена до $50 за баррель. При прочих равных это будет означать, что, так скажем, тот диапазон, в котором колеблется курс из месяца в месяц, в следующем году, наверное, будет несколько выше находиться, чем это было в течение предыдущих полутора лет, когда базовая цена нефти находилась на уровне $60 за баррель. Но то, чего точно не может происходить в условиях, когда проводится макроэкономическая политика, направленная на низкую инфляцию, - это самоподдерживающееся, непрерывное ослабление курса. То есть курс будет следовать той динамике, которая соответствует поддержанию низкой инфляции", - сказал он, выступая в Госдуме.

Нефтяные котировки показывают смешанную динамику вечером во вторник после выхода отчета ОПЕК и роста обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $105,89 за баррель, что на 0,71% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,39%, до $94,09 за баррель.

Атаки на международный аэропорт Эр-Рияда и танкеры вблизи Ормузского пролива привели к усилению опасений в отношении безопасности инфраструктуры и транспортных маршрутов в районе Персидского залива, пишет Trading Economics.

Между тем аналитики ОПЕК повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 190 тыс. баррелей в сутки - до 2,55 млн б/с, отметив необходимость восполнения запасов, истощенных из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они также шестой месяц подряд понизили прогноз на текущий год и теперь ожидают увеличения спроса всего лишь на 0,18 млн б/с вместо 0,38 млн б/с, согласно опубликованному во вторник отчету.

Банк России во вторник, 13 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,6 трлн рублей (при лимите 5,6 трлн рублей и спросе 7,68 трлн рублей) в среднем по ставке 14,02% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 6 октября, ЦБ разместил 5,84 трлн рублей (при лимите 5,84 трлн рублей и спросе 7,087 трлн рублей) в среднем по ставке 14,01% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 1,71 трлн рублей (при лимите 1,71 трлн рублей и спросе 1,71 трлн рублей) в среднем по ставке 14% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка показали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 20 базисных пунктов - до 13,84% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник поднялась на 1 базисный пункт, до 14,09% годовых, версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 14,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев, в свою очередь, опустилась на 1 базисный пункт, до 14,6% годовых.