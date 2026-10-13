Металлурги бьют тревогу из-за проблем с логистикой через порты Балтики

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Несогласование заявок на перевозку черных металлов со стороны ОАО "РЖД" в направлении портов Северо-Запада угрожает остановкой предприятий в ближайшее время из-за невывоза готовой продукции, говорится в письме ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь" заместителю министра транспорта РФ Алексею Шило, с которым ознакомился "Интерфакс".

В числе причин несогласования заявок на перевозку стальной продукции ассоциация называет низкие темпы выгрузки в ряде портов Северо-Запада, в том числе из-за дефицита портовых мощностей.

"Кроме того, в силу недостатка локомотивов и локомотивных бригад РЖД не могут обеспечить своевременный отвод порожнего подвижного состава с припортовых станций", - говорится в письме.

О том, что сталепроизводители столкнулись с ограничениями при экспорте продукции в том числе из-за приоритета вывоза зерна, накануне заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме. А во вторник "Мурманский морской торговый порт" сообщил, что вернулся к обработке чугуна впервые с 1996 года: "На причалах вовсю идет выгрузка вагонов с чугуном в чушках. Порт не обрабатывал этот груз 30 лет". Переориентацию грузопотоков в Мурманск порт объяснил снижением интенсивности судоходства в Азово-Черноморском бассейне и высокой загрузкой портовой инфраструктуры Балтики.

Согласно данным, которые приводит "Русская сталь" в письме заместителю министра транспорта, за январь-август объем железнодорожных перевозок металлургической продукции через порты Азово-Черноморского бассейна из-за угроз безопасности торгового мореплавания в акватории портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 21% - до 6 млн тонн с 7,2 млн тонн годом ранее. Только за июль и август объем перевозки сократился на 54% - до 860 тыс. тонн с 1,86 млн тонн годом ранее.

При этом перенаправление грузов на порты Северо-Запада увеличивает логистические издержки. Так, стоимость перевозки слябов на $30 выше, чем в южных портах, а низкие темпы приема груза к перевозке не позволяют металлургическим компаниям сформировать судовые партии и фрахтовать суда, отмечается в письме. Сталепроизводители также обращают внимание, что стивидорные компании в портах Северо-Запада предлагают условия, "существенно ухудшающие экономическую эффективность переориентации грузопотока из южных портов".

Источник в крупном металлургическом холдинге подтвердил "Интерфаксу", что доставка стальной продукции через Северо-Запад обходится в среднем на 20-30% дороже, чем экспорт через традиционные порты.

"Это дополнительные расходы, которые не компенсируются ценой на фоне переизбытка предложения на мировом рынке", - сказал он.

В своем письме "Русская сталь" просит, в частности, наладить ритмичность ж/д-отправок в направлении портов Северо-Запада, включая обеспечение необходимыми ресурсами (локомотивами и локомотивными бригадами), для удовлетворения всех заявок на перевозку грузов и предотвращения риска остановки метпредприятий; рассмотреть возможность временного приоритета для вывоза готовой продукции через порты Северо-Запада с предприятий непрерывного цикла, а также временного приема металлургических грузов в этом направлении по предъявлению.

"В отличие от зерна для металлопродукции не предусмотрены аналогичные решения по приоритетности перевозок и снижению железнодорожных тарифов, - сказал еще один собеседник агентства. - В результате растут затраты на доставку и снижается конкурентоспособность российской металлопродукции. Такой рост издержек только усугубляет непростое положение российских металлургов".