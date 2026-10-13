Apple представила дисплей для управления "умным" домом и другие устройства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. представила центр управления "умным" домом (смарт-хаб) в виде сенсорного дисплея диагональю семь дюймов.

Устройство называется HomeView и поступит в продажу 13 ноября, говорится на сайте компании.

Смарт-хаб имеет встроенную 12-мегапиксельную камеру и может распознавать до шести пользователей по лицу или голосу, обеспечивая персонализацию для каждого. Он также распознает пользователя, если его iPhone или iPad подключен к той же сети Wi-Fi и был недавно разблокирован.

HomeView работает на чипе A18, интегрирован с ИИ-версией Siri и поставляется в двух вариантах - настольном и настенном. Оба стоят $299, при этом первый питается через USB-кабель, а второй в числе прочего поддерживает передачу электроэнергии через интернет-кабель (технология Power over Ethernet, или PoE).

Компания также представила коллекцию совместимых со смарт-хабом устройств, разработанных вместе с южнокорейской LG Electronics и французской Schneider Electric. В нее входят внутренняя и наружная камеры, дверной видеозвонок, термостаты и дверные замки. Цены на аксессуары варьируются от $199 до $399, начало поставок запланировано на декабрь, пишет Bloomberg.

Кроме того, Apple выпустила новую версию ТВ-приставки Apple TV с поддержкой разрешения 4K и чувствительными встроенными микрофонами для голосового управления без помощи пульта ДУ и "умную" колонку HomePod mini 2 в новых цветах и с меняющейся в зависимости от проигрываемой песни подсветкой. Первое устройство поступит в продажу 13 ноября по цене $299, второе - 30 октября по цене $149.

Акции Apple дорожают на 1% в ходе торгов во вторник.