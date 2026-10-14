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Сбербанк хочет снизить коэффициенты риска по кредитам энергетическим компаниям

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Кредитный риск в энергетике ниже, чем в других отраслях, можно принять ряд мер в части оценки риска этого сектора для снижения давления на капитал банков, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Нам бы, конечно, хотелось снизить риск-вес по вложениям в кредиты, связанные с энергетикой. Действительно, риск небольшой (у этого сектора - ИФ), как мы считаем. Это бы позволило сэкономить до 20 млрд рублей в год на процентах нашим клиентам, или в год добавить ёмкости, исходя из капитала, примерно 4 трлн рублей (дополнительное финансирование банков за счет высвобождения капитала - ИФ)", - сообщил Ведяхин на завтраке Сбербанка в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, эта мера также позволила бы снизить ставку по кредитам на 0,7 процентного пункта.

"Работаем с нашим регулятором. Понятно, что у регулятора есть свои идеи на тему регулирования, но, соответственно, будем и дальше работать. Как одна из идей", - сказал первый зампред Сбербанка.

"Со многими крупнейшими компаниями, присутствующими в зале, мы обсуждаем, конечно, какие-то специальные методы регулирования, которые нам действительно помогут двигаться дальше и получать деньги дешевле, чем в среднем по рынку, потому что энергетика - это направление, которое в целом показывает себя заметно лучше, чем рынок в части рисков", - добавил Ведяхин.

Помимо снижения коэффициентов риска по проектам энергетиков с гарантированной доходностью, Сбербанк предлагает отменить учет объема финансирования проектов при расчете макронадбавок, обеспечить доступ к новым формам поддержки (помимо поручительства), следует из слайда презентации Ведяхина.

Александр Ведяхин Сбербанк
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