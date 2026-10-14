Рубль утром подрастает в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,5495 руб. (-1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ в III квартале оказалась немного выше ожиданий, Банк России учтет это в октябрьском прогнозе, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.

"Об усилении инфляционного давления (в сентябре - ИФ) говорить, наверное, неуместно. В целом темпы роста цен в сентябре в своей устойчивой части и общий индекс в сезонно сглаженном выражении были ниже, чем это было в июле-августе. Но по сравнению с июльским прогнозом, наверное, третий квартал в целом сложился несколько выше в части инфляционного фона, и это будет учтено при уточнении прогноза 23 октября", - сказал Заботкин.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2026 года ускорилась до 6,35% (аналитики ожидали замедления до 6,26%) с 6,33% на конец августа. ЦБ РФ в комментарии к июльскому среднесрочному макроэкономическому прогнозу предполагал инфляцию по итогам III квартала на уровне 6,3%.

Июльский прогноз Банка России предусматривает годовую инфляцию по итогам 2026 года в диапазоне 6-7%.

Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на вторую половину октября составляет 83-86 руб./$1, для пары юань/рубль - 12,4-12,7 руб./юань, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

Наиболее вероятный сценарий на ближайший месяц - сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%, полагает эксперт. Он допускает небольшое её снижение в декабре.

"Сам по себе разовый рост тарифов ЖКХ не требует повышения ставки, - пишет Потавин. - ЦБ будет внимательно следить, не начнут ли вслед за ЖКХ устойчиво дорожать другие товары и услуги, а вместе с этим расти инфляционные ожидания. Если это произойдет, вероятность повышения ставки увеличится. Для рубля длительное сохранение высокой ставки - хороший фактор поддержки, поскольку рублёвые сбережения остаются привлекательными, а дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос, включая импорт".

Прогноз эксперта "Финама" на вторую половину октября: доллар будет торговаться в диапазоне 83-86 руб., евро - 92-98 руб., юань - 12,4-12,7 руб.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве составляет $106,34 за баррель, что на 0,62% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,63%, до $94,72 за баррель.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел.

Продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию поддерживают опасения экспертов по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. В среду министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане.