Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду продолжил подъем на фоне общего оптимизма после достигнутого на прошлой неделе соглашения между президентами США и России о поставках российского дизеля в Штаты и на международные рынки; фактором поддержки также выступает дорогая нефть (декабрьский фьючерс на Brent торгуется выше $106 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,6%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2434,07 пункта (+0,6%), индекс РТС - 914,28 пункта (+0,6%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+4,2%), МКПАО "Озон" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "ВК" (+1,8%), "Яндекса" (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 октября, составляет 83,8675 руб. (-4,78 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,3%), "Русала" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в России можно будет оценить на основе полных данных за октябрь, недельные показатели не показывают всю картину, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Мы дождёмся полных данных за октябрь и на основании этого оценим (вклад индексации тарифов в инфляцию - ИФ)", - сообщил он журналистам в Госдуме.

Также Заботкин отметил, что инфляция в РФ в III квартале оказалась немного выше ожиданий. Банк России учтет это в октябрьском прогнозе (опорное заседание ЦБ состоится 23 октября - ИФ).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что соглашение Вашингтона и Москвы по дизельному топливу необходимо для мирового рынка. "Это сделка по дизелю не для нас. Это сделка для мирового рынка, потому что мировой рынок страдает от высоких цен", - сказал он журналистам.

По мнению Трампа, соглашение с Россией принесло результаты. "Эта сделка помогла снизить цены", - заявил он.

В то же время Трамп отметил, что йеменские хуситы, активизировав боевые действия, пытаются спровоцировать рост цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. "Хуситы наносят удары по Саудовской Аравии и намеренно пытаются поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США", - написал он во вторник в соцсети Truth Social.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку оказывают сообщения об обсуждении возможных условий мирного соглашения по Украине, включая прекращение боевых действий по текущей линии фронта и потенциальную отмену антироссийских санкций. Участники рынка могут воспринимать эти известия как позитивный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования. В то же время более сильный рост сдерживают заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины, что указывает на сохранение геополитической неопределенности.

Индекс МосБиржи закрепляется выше 2400 пунктов и в случае дальнейшего улучшения настроений может достичь уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, пробой которого откроет новые горизонты роста. Однако при ухудшении новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2200-2350 пунктов, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,02-0,35% во главе с Dow, подешевели бумаги крупных банков и чипмейкеров. Одной из причин этого стало то, что глава Broadcom Хок Тан сравнил часть инвестиционных потоков в сектор с "игрой в казино". Кроме того, сообщения о технологических достижениях китайского производителя чипов памяти CXMT усилили опасения относительно растущей конкуренции в этой отрасли, отмечают эксперты.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний из S&P 500 в июле-сентябре выросла в среднем на 30,6% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX просел на 0,6%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Объем китайского экспорта в сентябре вырос на максимальные за семь месяцев 36,3% в годовом выражении - до $447,18 млрд, согласно данным Главного таможенного управления страны. Импорт увеличился на 31% - до рекордных $313,66 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 25,5%, импорта - на 24,5%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на максимальные с июня 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Государственного статистического управления страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 0,8% в августе, но оказалась ниже консенсус-прогноза Trading Economics на уровне 1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в среду составила $106,18 за баррель (+0,5% и -0,9% во вторник), цена ноябрьского фьючерса на WTI - $94,58 за баррель (+0,5% и +0,4% накануне).

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел.

Продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию поддерживают опасения экспертов по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. В среду министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане.