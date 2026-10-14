Энергопотребление в РФ по итогам 2026 года может упасть на 0,5%

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ по итогам 2026 года может снизиться на 0,5%, сообщил журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах РЭН-2026. Итоговый результат будет зависеть от погодного фактора, добавил он.

"Можно ориентироваться на -0,5%", - отметил топ-менеджер.

С начала 2026 года энергопотребление снижается на те же 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, поделился данными Опадчий.

Динамика энергопотребления в РФ последовательно снижается в 2026 году. По итогам I квартала рост показателя составлял 2,1%, уже в середине апреля "Системный оператор" оценивал рост с начала года в 1,5%, а в середине июля – 0,4%. В сентябре Опадчий сообщал о снижении потребления на 0,2%.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года.