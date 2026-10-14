МЭА оценило нефтеэкспорт из РФ в сентябре в 6,5 млн б/с, доходы выросли на $3,6 млрд

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в сентябре составил 6,52 млн баррелей в сутки (б/с), что всего лишь на 10 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, и на 970 тыс. б/с ниже уровня сентября 2025-го, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В частности, экспорт нефти в прошлом месяце составил 5,28 млн б/с. Это на 60 тыс. б/с больше, чем в августе, и на 120 тыс. б/с больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт нефтепродуктов из России, в свою очередь, снизился на 80 тыс. б/с к августу и на 1,1 млн б/с к сентябрю 2025 года - до 1,24 млн б/с.

Суммарный доход России от нефтяного экспорта в прошлом месяце составил $17,67 млрд. Это на $3,58 млрд больше, чем в августе, и на $4,32 млрд больше, чем в сентябре прошлого года. Главным образом, рост выручки обусловлен ростом мировых цен как на нефть, так и нефтепродукты, отмечает МЭА.