Финпоказатели "РусГидро" по итогам года будут выше, чем заложено в бизнес-плане

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Финпоказатели "РусГидро" по итогам 2026 г. будут выше, чем компания закладывала в бизнес-плане, сообщил журналистам член правления компании Сергей Теребулин в кулуарах РЭН-2026.

"Он (финрезультат - ИФ) явно будет лучше, нежели мы закладывали изначально в бизнес-план, потому что здесь несколько факторов действует. Это и большая водность, и более высокие цены на рынке, нежели те, которые мы в прогноз изначально закладывали", - сообщил Теребулин.

"За год я вам сейчас не скажу, конечно же, это немножко рано, но это явно будет лучше, чем в прошлом году", - сказал топ-менеджер.

"Мы в этом году должны были как раз пройти инвестиционный пик по финансированию, сейчас как раз досчитываем бизнес-план на следующий год", - прокомментировал он вопрос о размере инвестпрограммы компании.

Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2026 г. выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,07 млрд руб. EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 149,89 млрд руб. Выручка оказалась на уровне 387,15 млрд руб. (+18,9%), сообщала компания.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.