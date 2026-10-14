Эксперты отметили сокращение в два раза объема потерь банков РФ от операционных рисков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем потерь российских банков от операционных рисков (риск возникновения прямых и непрямых потерь в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников, сбоев информсистем, в результате реализации внешних событий) в 2026 году (в перерасчете на год по результатам I полугодия) составил 28,7 млрд рублей. Это почти в два раза меньше аналогичного показателя 2025 года, говорится в сообщении ИТ-холдинга Т1 (данные сервиса сравнительной аналитики по операционному риску "Орикс").

Основной объем прямых потерь, около 70%, пришелся на розничное банковское обслуживание. При этом компания подчеркивает, что доля таких потерь в текущем году выросла на 10 процентных пунктов.

В то же время, по данным Т1, в текущем году средний объем ущерба от одного инцидента уменьшился, а число самих инцидентов выросло в перерасчете на год на 5%.

"Средний чек крупного события снизился на 40%, а их среднее количество (приведенное к году) – на 35%, - говорится в сообщении Т1. - Доля пяти крупнейших потерь банков в общем объеме прямых потерь также уменьшилась: с 28% в конце 2025 года до 16% в I полугодии 2026 года".

Также компания отмечает снижение доли внешнего мошенничества в прямых потерях в 2026 году – до 37%. С 2022 года доля этих потерь составляла порядка 40%. Средний чек событий внешнего мошенничества сократился на 43% до 118 тыс. рублей с 208 тыс. рублей годом ранее.

Снизился и общий объем прямых потерь от риска ИБ – на 62%. Причем впервые более половины ИБ-потерь (53,8%) пришлось на события, не связанные с переводами денежных средств.

В Т1 считают, что такие изменения в части реализации операционных рисков российских банков связаны с развитием и применением финорганизациями инструментов противодействия социальной инженерии.

Т1 запустил сервис "Орикс" в 2022 году. К настоящему времени в нем зарегистрировано более 6 млн инцидентов с прямыми потерями. Их совокупный объем составил к настоящему времени 203,9 млрд рублей. Сейчас данные для сервиса предоставляют 18 банков-участников.

Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском ИТ-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ. В марте 2022 года банк продал часть долей в капитале Т1 стороннему инвестору.

В мае 2025 года ООО "Т1" было преобразовано в АО "Т1". По состоянию на апрель 2025 года 30,2078% компании принадлежало ООО "Сирокко Технолоджи", 44,8718% - ООО "СФО Вектор технологий", владельцем которого является фонд "Вектор технологий", 17,9412% - ЗПИФ "Ось", которым управляло АО УК "НРК-Капитал", 6,97922% - ООО "ТС-Центр".

Текущая структура акционеров на данный момент не раскрывается.