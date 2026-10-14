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Новак надеется на продолжение улучшения ситуации на топливном рынке РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на российском топливном рынке улучшается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Вчера мы проводили очередной штаб с регионами, с министерством энергетики, федеральными органами исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад", - сказал он.

"Будем надеяться, что ситуация продолжит улучшаться, но конечно многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру, несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту. И в этом смысле это одно из направлений улучшения ситуации", - добавил вице-премьер.

Александр Новак
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