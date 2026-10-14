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В Крыму достроили трассу в обход Алушты за 23 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На юге Крыма достроили четырехполосную дорогу в объезд Алушты, сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский.

"В Республике Крым завершены работы на объекте строительства и реконструкции обхода Алушты. Техническая категория дороги повышена с II до IB", - написал он в мессенджере.

Как сообщил замначальника строительного управления по проектированию АО "ВАД" (компания-подрядчик) Павел Шуршилин , протяженность трассы составила 7,8 километра, пропускная способность - 20 тысяч автомобилей в сутки. Дорожники построили девять искусственных сооружений, в том числе мост через реку, путепроводы и виадук, а также 11 подпорных стен.

Поскольку дорога горная, для безопасности установлен скоростной лимит в 60 километров в час. При этом новая трасса позволит в туристический сезон сократить дорогу из Симферополя до Ялты на час. Работы завершены досрочно.

Контракт на строительство участка трассы в обход Алушты был заключен с АО "ВАД" в апреле 2023 года. Его стоимость составила 23 млрд рублей. По контракту, работы должны были быть завершены в конце ноября 2026 года.

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Петербурге. Она была единственным исполнителем работ по строительству федеральной трассы "Таврида", а также четырехполосной дороги от "Тавриды" к селу Перевальное, движение по которой на всем протяжении открыли в 2025 году.

Сейчас компания выполняет контракт на реконструкцию участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта от Перевального к обходу Алушты. Стоимость контракта - 61,6 млрд рублей, работы должны быть выполнены к 1 декабря 2030 года. После их окончания дорога от "Тавриды" до выезда из Алушты в сторону Ялты станет четырехполосной на всем протяжении.

О необходимости сделать больше съездов с трассы "Таврида" к морю для удобства туристов заявил президент России Владимир Путин в августе 2020 года. Помимо работ на участке трассы Симферополь - Алушта - Ялта также ведется капремонт дороги от Алушты до Ялты на южном берегу Крыма по контракту на 9,7 млрд рублей (подрядчик - АО "Центродорстрой", работы должны быть выполнены до конца 2027 года) и строительство трассы от "Тавриды" к Судаку (юго-восток полуострова) в три этапа, общая цена контрактов составляет 22,8 млрд рублей (подрядчик - "Центродорстрой", работы на первом этапе должны быть выполнены до конца года, по двум остальным - до конца следующего).

Алушта Крым Симферополь Таврида
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