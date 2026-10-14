РЖД сформировали инвестпрограмму-2027

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сформировало инвестпрограмму на 2027 год, "качественных изменений" по объёмам к текущему году нет, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило в кулуарах форума "Общественный транспорт 2026".

"Есть проектировка. Коллеги из РЖД подготовили свое предложение, как должна выглядеть инвестиционная программа. Она предусматривает, по сути, сохранение тех тенденций, которые были в этом году. То есть РЖД будут стараться направлять средства на поддержание инфраструктуры, на обновление необходимого количества подвижного состава и продолжение реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь, конечно, ВСМ (высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург - ИФ). Но пока рассмотрение этого вопроса на уровне правительства не состоялось, поэтому коллеги готовятся, будем смотреть, как это будет дальше происходить", - сообщил он, отвечая на вопрос, сформирована ли инвестпрограмма РЖД на 2027 г.

Шило не стал называть объем инвестпрограммы, но отметил, что "каких-то глобальных, прямо качественных изменений с точки зрения объемов финансирования – их нет". "Скорее есть, скажем так, грамотное распределение по статьям затрат", - сказал он.

По его словам, средства на финансирование БАМа и Транссиба предусмотрены в инвестпрограмме на 2027 год.

"Да, определенная сумма заложена, но давайте сумму пока не будем называть. Коллеги из РЖД прекрасно понимают, что работу на БАМе и Транссибе необходимо завершать для того, чтобы выйти на те параметры, которые проектом предусмотрены к 2032 году", - сказал Шило.

Сроки вынесения инвестпрограммы на рассмотрение правительства замминистра не назвал, отметив – "на уровне Минтранса мы программу рассмотрели. В целом считаем, что она достаточно сбалансирована".

В конце сентября глава РЖД Олег Белозеров в интервью ИС "Вести" говорил, что холдинг рассчитывает на рост инвестпрограммы в 2027 году по отношению к уточненному плану на 2026 год.

"На данный момент мы освоили и инвестировали более 450 млрд руб. В этом году инвестпрограмма будет 783 млрд руб. – это уточненная инвестпрограмма с переходящими остатками", - говорил он.

Как сообщалось, общий объём инвестпрограммы РЖД на 2026 год был утвержден в размере 713,6 млрд руб.

В 2025 году размер утвержденной инвестпрограммы РЖД составил 890,9 млрд руб. (в 1,4 раза стало меньше утвержденного на 2024 год объема в 1,275 трлн руб., фактическое исполнение инвестпрограммы тогда составило почти 1,5 трлн руб.).