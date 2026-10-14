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ВЭБ обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю за 9 месяцев в 16,56% годовых

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам девяти месяцев 2026 года доходность по расширенному портфелю на уровне 16,56% в годовом выражении, говорится в сообщении госкорпорации.

По портфелю госбумаг доходность за этот период составила 14,97%.

Доходы по расширенному портфелю составили 332 млрд рублей, по портфелю госбумаг - 5,88 млрд рублей.

По данным Росстата, инфляция в январе-сентябре 2026 года составила 5,04%, в годовом выражении к концу сентября - 6,35%.

"Три квартала 2026 года оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 млн будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции. Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным - в десять, пятнадцать и более лет - итогом", - отметил управляющий директор блока "Накопления. Инвестиции в развитие" ВЭБ.РФ Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении.

"В третьем квартале, как и на протяжении всего 2026 года, мы наращивали вложения как в ОФЗ, так и в облигации крупнейших компаний. Такие инвестиции очень надежны, довольно привлекательны по доходности и при этом обеспечивают развитие промышленности, транспорта, цифровых решений и связи в городах и регионах", - сказал Попов.

ВЭБ.РФ управляет средствами будущих пенсионеров - граждан, которые не выбрали портфель частной управляющей компании и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам, а также граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании. Совокупная стоимость активов в портфелях накоплений ВЭБа по итогам первого полугодия 2026 года составила 2,9 трлн рублей.

ВЭБ
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