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Новак заявил, что пик падения энергопотребления пройден

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пик падения энергопотребления в России пройден, в следующем году ожидается восстановление, в схеме и программе развития заложен рост, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН.

"Я считаю, что мы пик падения потребления прошли, в следующем году мы ожидаем восстановление энергопотребления частичное", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что такая динамика ожидается "в соответствии с прогнозом схемы и программы развития (СИПР - ИФ), прогнозом социально-экономического развития".

"Там (в СИПР - ИФ) точно прогнозируется рост энергопотребления", - отметил он.

Александр Новак
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Новак заявил, что пик падения энергопотребления пройден

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