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Экспорт угля по сети РЖД вырос за 9 месяцев на 6,2% до 141 млн т

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Погрузка угля на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в январе-сентябре 2026 года на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 141 млн тонн, сообщила компания.

В направлении портов было перевезено 129,9 млн тонн угля (+9,8% к январю-сентябрю 2025 г.). В том числе отгрузка в адрес портов Дальнего Востока составила за этот период 84 млн тонн (+11,1%), портов Северо-Запада - 31,7 млн тонн (+8,4%), портов Юга - 14,1 млн тонн (+5,7%).

В восточном направлении за девять месяцев на экспорт было отправлено 93,1 млн тонн угля (+5,8%). С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу холдинг отгрузил 121,9 млн тонн (+3,1%).

Всего за январь-сентябрь 2026 года на сети РЖД было погружено 246 млн тонн угля (+2,2%).

РЖД
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