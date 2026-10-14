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Акционеры "ПИКа" одобрили делистинг

Акционеры "ПИКа" одобрили делистинг
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ПИК-специализированный застройщик" одобрили делистинг и прекращение публичного статуса компании, сообщил девелопер.

В сентябре мажоритарий "ПИКа" – компания "Недвижимые активы", владеющая чуть больше 98%, – направил требование о выкупе оставшихся ценных бумаг. Цена выкупа соответствует цене оферты, которую "Недвижимые активы" в апреле выставляли акционерам "ПИКа" – 551,4 рубля за бумагу. Реестр владельцев выкупаемых акций фиксируется на 20 октября.

Бенефициары "Недвижимых активов" не раскрываются. Известно, что на конец 2024 года около 15% "ПИКа" владели компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым.

ПИК
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