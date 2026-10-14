Силуанов призвал МВФ вернуться к базовым задачам от "факультативных"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) должен вернуться к своему изначальному, исключительно экономическому мандату, восстановить единые и недискриминационные подходы к кредитованию стран, разработать налогово-бюджетные рекомендации и развивать инструментарий надзора за их жестким исполнением. Такое мнение содержится в заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова в преддверии заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое состоится в Бангкоке в рамках ежегодного собрания управляющих органов МВФ и группы Всемирного банка 15-17 октября.

Помимо этих мероприятий, министр примет участие во встрече глав Центробанков и министров финансов G20.

В своем заявлении Силуанов отметил, что в настоящее время ослабевают три функции фонда – надзор, кредитование и развитие потенциала стран. В части надзора значительное внимание фонда, по его мнению, уделяется факультативным направлениям. "Поэтому поддерживаем намерение фонда вернуться к его ключевой задаче – анализу макроэкономической политики и подготовке для стран действенных рекомендаций", - отмечается в заявлении.

В части кредитования, по мнению Силуанова, наблюдается высокая концентрация портфеля фонда, неоднородность применения правил и влияние политических факторов на отдельные решения МВФ. "Более 61% непогашенного кредита МВФ приходится на пять крупнейших заемщиков. Высокая концентрация носит устойчивый характер: при растущих сроках кредитования состав крупнейших заемщиков не меняется пять лет, а свыше 90% непогашенного кредита приходится на страны, сохраняющие задолженность перед фондом более шести лет", - говорится в заявлении. Кредитование одних и тех же стран, по мнению министра, усиливает зависимость, требует повышенного внимания к созданию резервов, а также препятствует распределению средств в пользу наиболее нуждающихся, уязвимых государств.

Силуанов обратил внимание на проблему повторных нарушений в рамках отдельных кредитных программ. "За период 2002-2024 гг. в 56% программ, в рамках которых странам предоставлялось разрешение отступить от количественных критериев реализации (QPC), нарушения повторялись. Умеренная гибкость при реализации программ может быть оправданной в условиях шоков, но повторные нарушения не должны становиться нормой. В таких случаях для сохранения дисциплины среди заемщиков фонду следует устанавливать для стран более конкретные, измеримые и ограниченные по срокам корректирующие меры", - пояснил он.

Министр также отметил неоднородность применения правил фонда, когда единовременно предоставляется основная часть средств по программам с повышенными рисками, а правила кредитования адаптируются под конкретных заемщиков. "Эксклюзивные практики в пользу отдельных стран, разрушающие единообразие подходов в кредитной политике МВФ, недопустимы", - подчеркнул он.

По мнению министра, с учетом снижения доли полностью успешных кредитных программ, МВФ должен играть большую роль в мониторинге и реализации мер по сокращению бюджетных дефицитов и госдолга стран-участниц.

"Фонду необходимо уделять более пристальное внимание мониторингу системно значимых стран-эмитентов резервных валют и проводить анализ трансграничных эффектов. Без эффективного и беспристрастного надзора МВФ мировая финансовая система остается уязвима к рискам, которые передаются через каналы резервных валют остальным странам", - отмечает Силуанов.