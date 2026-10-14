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Brent остается в плюсе и торгуется у $105,87 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили рост вечером в среду.

К 18:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,17%), до $105,87 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,91 (0,97%), до $95,05 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе и удары хуситов по Саудовской Аравии способствуют сохранению опасений по поводу перебоев поставок топлива из региона.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел.

Между тем иранские чиновники сообщили агентству Reuters, что Тегеран около десяти дней назад начал применять новую тактику атак на суда, нарушающие, по его мнению, введенные им ограничения. Чиновники отказались раскрывать подробности новой тактики, однако один из них сообщил, что с ее использованием число нападений на суда увеличилось. Новая тактика предусматривает изменение как характера, так и частоты атак, а одна из ее целей - повлиять на исход выборов в США.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане. Представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари заявил в среду, что хуситы поразили объекты Saudi Aramco на востоке и в столице Саудовской Аравии, а также нанесли удары по Международному аэропорту имени короля Халида.

"Увеличение объемов нефти, поступающей на международные рынки, не обязательно означает рост добычи, - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Отчасти это связано с перераспределением имеющегося предложения, в том числе того, которое в противном случае поставлялось бы на региональные нефтеперерабатывающие заводы".

Brent Saudi Aramco WTI Иран США хуситы
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