Бензин на АЗС с 6 по 12 октября подорожал на 0,01%, ДТ подешевело на 0,04%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 6 по 12 октября выросли к предыдущей неделе на 0,01%, после того как росли на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, не менялись с 22 по 28 сентября, повышались на 0,05% с 15 по 21 сентября, на 0,36% с 8 по 14 сентября, на 0,58% с 1 по 7 сентября, сообщил Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 12 октября составил 21,37% при общей инфляции за этот же период в 6,1%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 12 октября была на уровне 78,68 рубля (на 5 октября - 78,73 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,71 рубля (74,72 рубля), АИ-95 - 80,92 рубля (81,03 рубля), АИ-98 - 104,50 рубля (104,32 рубля).

Цены на дизельное топливо в стране с 6 по 12 октября понизились на 0,04% после того, как опускались на 0,07% с 29 сентября по 5 октября, на 0,61% с 22 по 28 сентября, на 0,66% с 15 по 21 сентября, на 0,33% с 8 по 14 сентября, росли на 0,04% с 1 по 7 сентября.

Рост цен на дизельное топливо с начала года составил 13,48%.

Средняя цена ДТ в стране на 12 октября равнялась 86,67 рубля за литр (на 5 октября - 86,72 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).