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Снижение цен на овощи и фрукты в РФ на минувшей неделе остановилось

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 6 по 12 октября этого года в среднем практически не изменились, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, снижение, которое наблюдалось в предыдущие недели, остановилось. Неделей ранее оно составляло 0,6%.

На прошлой неделе цены на морковь снизились на 2% (на 1,1% неделей ранее), яблоки - на 1,8% (на 2,2%), лук - на 1,3% (на 2,3%), капусту - на 0,8% (на 1,5%), картофель - на 0,3% (на 2,3%).

В то же время повысились цены на помидоры - на 4,6% (на 3,7%), свеклу - на 0,5% (снижение на 0,3%), на бананы - также на 0,5% (на 0,8%), огурцы - на 0,4% (снижение на 0,9%).

В результате с начала года цены на свеклу выросли на 16,2%, морковь - на 15,3%, лук - на 14,2%, капусту - на 8%, картофель - на 6,7%, бананы - на 2,1%. Цены на яблоки в настоящее время на 3,1% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 12,3%, на огурцы - на 45%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
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