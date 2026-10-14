Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню на фоне дорожающей нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рубль на "Московской бирже" в среду подорожал к юаню на фоне дорожающей нефти.

В 19:00 юань подешевел на 11, 8 копейки, до 12,446 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара с 15 октября на 8,22 копейки, до 83,9497 рубля, и увеличил курс евро на 15,06 копейки, до 93,9229 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"В среду рубль укрепился в паре с китайской валютой, позитивное влияние на его котировки продолжает оказывать "дизельная" сделка относительно поставок на мировой рынок топлива из России. Во вторник министр финансов Антон Силуанов во время встречи с депутатами Госдумы подчеркивал, что возможность экспорта российского дизельного топлива приведет к увеличению экспортной выручки соответствующих компаний и улучшению показателей платежного баланса. Кроме того, поддержку рублю оказывает снижение вероятности уменьшения ключевой ставки Банка России на октябрьском заседании на фоне свежих данных по инфляции. В пятницу Росстат сообщил, что в сентябре в России наблюдалась инфляция в 0,35% после того, как в августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,08%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Ценовые ожидания компаний в октябре снизились до 21 пункта после роста с июля, но все еще остаются выше уровня второго квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ по итогам опроса предприятий.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре несколько уменьшился - до 6,4% (с 6,6% в сентябре).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан ЦБ опубликует 21 октября.

Аналитики повысили прогноз по росту ВВП на 2026 год до 0,6% с 0,5% ранее, по инфляции - до 7,1% с 6,6%, следует из опроса, проведенного Банком России с 9 по 13 октября. Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год тоже чуть выросли - до 14,6% с 14,5%.

Аналитики прогнозируют более плавное смягчение денежно-кредитной политики: средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 12,8% (ранее - 12,4%). Впервые за долгое время эксперты также повысили оценку уровня нейтральной ставки - до 8,5% с 8%.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $70/баррель с $64/баррель в опросе за август. Кроме того, экономисты скорректировали ожидания по курсу рубля: прогноз на 2026 год повышен до 80 рублей за доллар США с 79,9 рубля ранее.

Инфляция в России в III квартале оказалась немного выше ожиданий, Банк России учтет это в октябрьском прогнозе, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам.

"Об усилении инфляционного давления (в сентябре - ИФ) говорить, наверное, неуместно. В целом темпы роста цен в сентябре в своей устойчивой части и общий индекс в сезонно сглаженном выражении были ниже, чем это было в июле-августе. Но по сравнению с июльским прогнозом, наверное, третий квартал в целом сложился несколько выше в части инфляционного фона, и это будет учтено при уточнении прогноза 23 октября", - сказал Заботкин.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2026 года ускорилась до 6,35% (аналитики ожидали замедления до 6,26%) с 6,33% на конец августа. ЦБ в комментарии к июльскому среднесрочному макроэкономическому прогнозу предполагал инфляцию по итогам III квартала на уровне 6,3%.

Июльский прогноз Банка России предусматривает годовую инфляцию по итогам 2026 года в диапазоне 6-7%.

Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на вторую половину октября составляет 83-86 рублей, для пары юань/рубль - 12,4-12,7 рубля/юань, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

Наиболее вероятный сценарий на ближайший месяц - сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%, полагает эксперт. Он допускает небольшое ее снижение в декабре.

"Сам по себе разовый рост тарифов ЖКХ не требует повышения ставки, - пишет Потавин. - ЦБ будет внимательно следить, не начнут ли вслед за ЖКХ устойчиво дорожать другие товары и услуги, а вместе с этим расти инфляционные ожидания. Если это произойдет, вероятность повышения ставки увеличится. Для рубля длительное сохранение высокой ставки - хороший фактор поддержки, поскольку рублевые сбережения остаются привлекательными, а дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос, включая импорт".

Прогноз эксперта "Финама" на вторую половину октября: доллар будет торговаться в диапазоне 83-86 рублей, евро - 92-98 рублей, юань - 12,4-12,7 рубля.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать позитивную динамику в среду вечером на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе и удары хуситов по Саудовской Аравии поддерживают опасения экспертов по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива и транспортных маршрутов в регионе.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,33% до $106,04 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,16%, до $95,22 за баррель.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в Ормузском проливе попали под обстрел.

Иранские чиновники заявили Reuters, что Тегеран около десяти дней назад начал применять новую тактику атак на суда, нарушающие, по его мнению, введенные им ограничения. "Цель - сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть", - сказал агентству один из источников.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 11 базисных пунктов - до 13,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду опустилась на 1 базисный пункт, до 14,08% годовых, версия на три месяца снизилась на 2 базисных пункта, до 14,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев, в свою очередь, осталась на прежнем уровне - 14,6% годовых.