Рынок акций завершил день консолидацией у 2420 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду завершил торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста с начала недели на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дизтоплива в Штаты и на международные рынки.

Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2420 пунктов после утреннего роста выше 2445 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2421,45 пункта, индекс РТС вырос на 0,01% до 908,65 пункта. Среди индексных акций лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), при этом просели "префы" "Транснефти" (-2,5%), акции "Норникеля" (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 октября, составил 83,9497 рубля (+8,22 копейки).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1%), "Газпрома" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "ВК" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,6%), "ММК" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,1%) и "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в России можно будет оценить на основе полных данных за октябрь, недельные показатели не показывают всю картину, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Мы дождемся полных данных за октябрь и на основании этого оценим (вклад индексации тарифов в инфляцию - ИФ)", - сообщил он журналистам в Госдуме.

Также Заботкин отметил, что инфляция в III квартале оказалась немного выше ожиданий, Банк России учтет это в октябрьском прогнозе. Опорное заседание ЦБ состоится 23 октября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение Вашингтона и Москвы по дизельному топливу необходимо для мирового рынка. "Эта сделка по дизелю не для нас. Это сделка для мирового рынка, потому что мировой рынок страдает от высоких цен", - сказал он .

По мнению Трампа, соглашение с Россией принесло результаты. "Эта сделка помогла снизить цены", - заявил он.

Вице-премьер Александр Новак заявил на следующий день, что решение проблемы поставок в США дизельного топлива из России в условиях сохраняющихся санкций против российских нефтяных компаний будет найдено в ходе переговоров о заключении соответствующих контрактов.

Минфин США выдал лицензию, разрешающую до апреля следующего года поставки российского дизеля. Сами российские компании при этом остаются в SDN List и в лицензии прямо не упоминаются.

"Сейчас идут переговоры по заключению контрактов с американскими коллегами и Минэнерго США. Там будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки", - сказал Новак журналистам.

Позже Новак также сообщил "на полях" РЭН, что киевский режим в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России, что не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия. "По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность трехсторонней встречи глав России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, заявил, что пока неизвестно, насколько совпадут их графики и какие темы могут быть вынесены на обсуждение, хотя подобные переговоры были бы полезными.

Отвечая на вопрос, может ли на подобной встрече обсуждаться вопрос сокращения ядерных потенциалов, Песков заявил: "Обсуждать в трехстороннем формате вряд ли можно". Он пояснил, что позиция Пекина заключается в том, что ядерный потенциал КНР несопоставим с российским и американским, поэтому этот вопрос обсуждать невозможно, и в Москве с уважением относятся к этой позиции.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, сообщение о телефонном разговоре президентов России и США 9 октября и последовавшая за ним новость о выводе из-под санкций российского дизеля стала позитивным геополитическим сигналом, который придал рынку акций импульс к росту.

Со вторника индекс МосБиржи удерживается выше отметки 2400 пунктов, что открывает дорогу к новому уровню сопротивления 2500 пунктов. При этом рост подогревают высокие цены на нефть на фоне глубокого ее дефицита из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В то же время негативом для российского рынка с прошлой недели выступают удары БПЛА по дата-инфраструктуре. Атаки способствовали существенной просадке в акциях "Яндекса", которая на текущий день отыграна лишь частично, констатирует эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций подогревается геополитическими надеждами.

В акциях "Полюса" продолжаются покупки у локальных минимумов, несмотря на сложности золота с преодолением краткосрочного сопротивления $4220 за унцию (в среду золото просело на 1,8%, до $4100 - ИФ). Бумаги "ВК" (стоят 134,9 рубля) отскочили вверх от достигнутого в сентябре исторического минимума 109,05 руб., очевидно, получая поддержку от сложностей других представителей IT-сектора после атак на их дата-центры. В акциях "Газпром нефти" (-3,7%) продолжается фиксация прибыли после закрытия на этой неделе реестра по полугодовым дивидендам.

Индексы МосБиржи и РТС взяли паузу перед попыткой преодоления сопротивлений 2465 пунктов и 920 пунктов соответственно, инвесторы ожидают обнадеживающих геополитических сигналов. "Во многих нефтяных акциях при этом наблюдалась фиксация прибыли, несмотря на сообщения западных СМИ о вероятном смягчении позиции Трампа по подписанному в прошлом месяце закону о масштабных санкциях против России. Российский рынок проявляет осторожность", - констатирует аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, индекс МосБиржи утром обновил максимум с июня, после чего "быки" взяли тайм-аут.

Поддержку российским акциям продолжают оказывать повышенные цены на нефть, а также относительно благоприятный геополитический фон после заключения президентами США и РФ "дизельной сделки". В частности, по сообщениям СМИ, администрация Трампа, скорее всего ,не станет вводить новые антироссийские санкции в рамках закона о "санкциях из ада", который был принят в Штатах 18 сентября.

Между тем какого-то реального прогресса в деле урегулирования украинского кризиса по-прежнему не наблюдается, и какой-то очередной негатив на тему геополитики может быстро ухудшить настроения на рынке. Кроме того, на фоне не самых благоприятных последних данных по инфляции в стране усиливаются ожидания, что Банк России сможет возобновить смягчение монетарной политики не ранее 2027 года. В связи с этим риски заметной коррекции после существенного роста выглядят весьма высокими, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи достиг верхней границы локального восходящего клина, где встретил сопротивление. Индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено формирование коррекции к нижней границе фигуры, в район 2350 пунктов, полагает Додонов.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что после уверенного роста рынка с начала недели не исключена пауза в подъеме. Часть участников рынка может предпочесть дождаться вечерних данных по инфляции от Росстата. Они могут скорректировать ожидания инвесторов относительно дальнейшей траектории ключевой ставки ЦБ.

По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, нефть притормозила в росте, фьючерс на Brent пока не смог преодолеть сопротивление $107,33 за баррель и контроль дневного графика перехватили продавцы. В течение недели допускается коррекция в сторону $99,6-100 за баррель.

ОПЕК повысила ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 2027 год до 2,55 млн баррелей в сутки (б/с) при предыдущем прогнозе в 2,36 млн б/с. Согласно ежемесячному отчету МЭА по рынкам нефти, прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году ухудшен до 102,38 млн б/с, также понижен ожидаемый уровень мировой добычи нефти в 2026 году до 100,65 млн б/с. Ситуация на рынке дизтоплива в мире остается напряженной, мировой экспорт упал в сентябре на 700 тысяч б/с. Объемы переработки на НПЗ в мире в октябре достигнут сезонного минимума в 81,3 млн б/с, восстановление ожидается только к концу года, отмечает эксперт.

В Азии в среду настроения ухудшились, подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,2-0,7%), но снижаются Штаты (индексы акций к 19:00 по Москве снизились на 0,1-1,5% во главе с Nasdaq) на фоне статистики об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на максимальные с июня 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Государственного статистического управления страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 0,8% в августе, но оказалась ниже консенсус-прогноза Trading Economics на уровне 1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост цен на 3,6% в сентябре.

На нефтяном рынке вечером в среду цены умеренно растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до$106,11 за баррель (-0,9% во вторник), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,3% до $95,33 за баррель (+0,4% накануне).

Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе и удары хуситов по Саудовской Аравии способствуют сохранению опасений по поводу перебоев поставок топлива из региона. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило накануне вечером, что контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел.

Иранские чиновники сообщили Reuters, что Тегеран около десяти дней назад начал применять новую тактику атак на суда, нарушающие, по его мнению, введенные им ограничения. Чиновники отказались раскрывать подробности новой тактики, однако один из них сообщил, что с ее использованием число нападений на суда увеличилось. Новая тактика предусматривает изменение как характера, так и частоты атак, а одна из ее целей - повлиять на исход выборов в США.

Синистерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане. Представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари заявил в среду, что хуситы поразили объекты Saudi Aramco на востоке и в столице Саудовской Аравии, а также нанесли удары по Международному аэропорту имени короля Халида.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 88,71 млрд рублей (из них 10,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,62 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,56 млрд рублей на акции "Полюса").