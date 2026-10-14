Золото резко дешевеет из-за ускорения инфляции в США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото резко снижаются в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.

К 19:02 по Москве котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 1,9%, до $4096,7 за унцию.

Серебро падает в цене на 6%, до $55,94 за унцию, платина - на 3,5%, до $1613,2 за унцию.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило Министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост цен на 3,6% в сентябре.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,6% в годовом выражении и на 0,3% к августу. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,5% и 0,2% соответственно. Месяцем ранее рост составил 2,4% и 0,3%.

Участники рынка теперь оценивают в 41,5% вероятность повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании в октябре, по данным CME FedWatch. Перед выходом отчета такая вероятность оценивалась в 21,6%.

"Данные по инфляции оказались выше ожиданий, и она по-прежнему превышает целевой показатель ФРС. Это говорит о том, что Федрезерв с большей вероятностью повысит процентные ставки, - сказал Дэвид Мигер из High Ridge Futures. - В результате мы наблюдаем укрепление доллара и усиление давления на котировки золота".

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, растет в ходе торгов на 0,66%. Дорогой доллар снижает инвестиционную привлекательность золота для держателей других валют.