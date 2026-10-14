Данные Банка России по регионам подтвердили ситуацию с лесозаготовкой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лесозаготовка снижается практически во всех регионах России за исключением Северо-Западного Федерального округа, всего в стране за январь-сентябрь 2026 года было заготовлено 104,8 млн куб. м, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рослесхоза.

Наибольший объем древесины был заготовлен в СЗФО - 34,3 млн куб. м, или на 2% больше, чем в январе-сентябре 2025 года.

Второй по объему лесозаготовки Сибирский федеральный округ просел относительно показателей прошлого года на 2,7%: здесь было заготовлено 29,7 млн куб. м древесины.

В Приволжском федеральном округе заготовка леса сократилась на 4,4% - до 15,5 млн куб. м, в Центральном федеральном округе - на 2,7%, до 13,1 млн куб. м.

Самое значительное падение лесозаготовки наблюдалось в Уральском и Дальневосточном федеральных округах: в УрФО в январе-сентябре было заготовлено 6,4 млн куб. м, или на 17% меньше, чем годом ранее, в ДФО - 5,7 млн куб. м, что ниже прошлогоднего показателя на 12,8%.

В 2025 году объем лесозаготовки в России на фоне сокращения поставок в Китай и ряда других факторов снизился на 10% и составил 175 млн куб. м. В 2024 году показатель равнялся 194,3 млн куб. м, в 2023 году - 188 млн куб. м, в 2022 году - 194,6 млн куб. м.

Данные по динамике лесозаготовки отражают текущую ситуацию в лесопереработке в разрезе федеральных округов. Как следует из традиционного обзора ЦБ "Региональная экономика", экспортные поставки продукции лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) из СЗФО остаются более привлекательными, чем, например, из уральских регионов.

Так, по данным опроса ЦБ, в СЗФО в июле - августе объем производства продукции деревообработки вырос относительно II квартала 2026 г. "Во многом это обусловлено усилением внешнего спроса, в первую очередь, со стороны одной из стран Азии. Кроме того, повысилась рентабельность экспортных поставок пиломатериалов из-за ослабления рубля и снижения затрат на логистику. Так, о наращивании экспорта продукции сообщали компании Архангельской и Вологодской областей", - говорится в обзоре.

В отношении просевшего по лесозаготовке Урала, напротив, отмечается, что в последние два месяца выпуск в отрасли снижался как в годовом, так и в поквартальном сравнении. "Крупные производители плитной продукции в республике Башкортостан, а также фанеры и шпона в Пермском крае отметили продолжающееся сжатие внешнего спроса. Внутренний спрос на упаковочные материалы в целом сохраняется, но поскольку производители повсеместно стремятся оптимизировать свои издержки под новые форматы торговли, отпускные цены на упаковку из бумаги и картона находятся ниже многолетних средних", - сказано в материалах ЦБ.

В отношении регионов Сибири в обзоре указывается на продолжающееся с начала года снижение объемов производства мебели: в июне - августе 2026 г. падение выпуска ускорилось до 17% в годовом сопоставлении после 12% в предыдущие 3 месяца.