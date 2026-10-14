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Экс-ректор Академии внешней торговли Синельников-Мурылев отправлен под домашний арест

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева, задержанного в столице по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

"Ходатайство следователя об избрании Синельникову-Мурылеву С.Г. меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено", - сообщается на сайте суда.

Во время нахождения под домашним арестом экс-ректору запрещено без разрешения следствия покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а также пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

66-летнему Синельникову-Мурылеву вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Обвинение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В 2025 году Никулинский суд Москвы приговорил Синельникова-Мурылева к пяти с половиной годам лишения свободы условно по делу о растрате и злоупотреблении полномочиями.

Доктор экономических наук Синельников-Мурылев возглавлял ВАВТ с 2007 по 2024 год. В академии он продолжает работу в качестве главного научного сотрудника. Кроме того, с 2007 года он занимает должность главного научного сотрудника Института Гайдара.

Замоскворецкий суд ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев
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