Рынки акций Европы выросли в среду, кроме Италии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно выросли в среду, исключением стал итальянский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% - до 637,75 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 0,2%, французский CAC 40 - 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,1%. Итальянский FTSE MIB опустился на 0,6%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стал девелопер Bellway (+4,6%), представивший накануне сильную отчетность за завершившийся 31 июля фингод, а также сообщивший о повышении дивидендов и запуске программы buyback на 150 млн фунтов стерлингов.

Самые большие потери в сводном индексе понес разработчик программного обеспечения Softcat, сокративший капитализацию на 10,7% из-за разочаровывающего прогноза на 2027 фингод.

Позитивную динамику показали котировки оборонных подрядчиков, в том числе Rheinmetall (+3,1%), Babcock International (+3%), BAE Systems и Saab (+2,1%), Hensoldt (+2%), Thales (+1,8%), Renk Group (+1,3%), а также Rolls-Royce (+1,2%).

Стоимость производителей товаров класса "люкс" тоже повысилась: Burberry - на 3,5%, Moncler, Brunello Cucinelli и L'Oreal - на 1,8%, Christian Dior - на 1,7%, Kering - на 1,5%, LVMH - на 1,4%, EssilorLuxottica - на 1,2%, Pernod Ricard и Hermes - на 0,9%.

В плюсе закрылись нефтяные компании: Equinor (+1,4%), Shell (+1,1%), BP Plc (+0,7%), TotalEnergies (+0,4%) и Eni (+0,3%).

Британская GSK (бывшая GlaxoSmithKline) увеличила рыночную стоимость на 3,6%. Фармкомпания уведомила профсоюзы о планируемом сокращении до 1,2 тыс. рабочих мест в Бельгии в рамках трехлетней программы, направленной на оптимизацию организационной структуры и сокращение издержек.

Цена акций швейцарской Galderma выросла на 2,7%. Ранее сообщалось, что компания покупает американского производителя профессиональной косметики для ухода за кожей ZO Skin Health за $1,5 млрд.

Производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding нарастил капитализацию на 1,2% после квартальной отчетности - его чистая прибыль в июле-сентябре подскочила более чем вдвое, что превзошло прогнозы аналитиков. Компания также улучшила прогноз годовой выручки на фоне высокого спроса на ее продукцию.

Котировки Lufthansa снизились на 2,1% после сообщений, что правительство Португалии выбрало германского авиаперевозчика в качестве покупателя 44,9% акций TAP Air Portugal. Сумма сделки составит 1,2 млрд евро.

Акции Bending Spoons, которая специализируется на покупке испытывающих трудности бизнесов и их модернизации, подешевели на 3,2% по итогам торгов в Милане, тогда как на торгах в Нью-Йорке ее бумаги подскочили в цене на 40% на новостях, что инвестиционная Berkshire Hathaway увеличила долю в итальянской компании до 7%.

Рыночная стоимость датской Orsted, работающей в сфере ветроэнергетики, уменьшилась на 3,9% после сообщений СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа добивается пересмотра разрешения на строительство и эксплуатацию морской ветряной электростанции Revolution Wind этой компании, которая расположена у побережья штата Род-Айленд.

Заметно снизились также котировки горнодобывающих Fresnillo (-4,6%) и Endeavour Mining (-3,4%), автопроизводителей Renault (-2,9%), Volkswagen (-2,6%) и Stellantis (-2,5%), технологических STMicroelectronics (-1,8%) и Infineon Technologies (-1,2%), банков Standard Chartered (-2,6%), BPER Banca (-2%), Banco BPM (-1,6%) и Commerzbank (-1,4%).