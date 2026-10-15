Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали данные о более значительном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост цен на 3,6%.

Ускорение инфляции может спровоцировать Федеральную резервную систему (ФРС) на новое ужесточение денежно-кредитной политики. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 октября, и трейдеры оценивают вероятность подъема ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов в 32,7%, по данным CME FedWatch. До публикации данных о сентябрьской инфляции такая вероятность оценивалась в 21,6%.

"Это, безусловно, повышает вероятность того, что ФРС поднимет ставки на октябрьском заседании, но я считаю, что этого не произойдет, потому что мы никогда раньше не видели двух повышений в течение двух месяцев после промежуточных выборов", - сказал Сэм Стовалл из CFRA Research. Выборы в Конгресс пройдут в начале ноября.

Тем временем рост экономической активности в США в сентябре - начале октября немного замедлился, тогда как ценовое давление усилилось, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Ранее член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что регулятор может позволить себе взять паузу для оценки ситуации в экономике, прежде чем приступать к дальнейшей корректировке ДКП. "Инфляция остается выше нашей цели, - сказала она. - Но у нас есть какое-то время, чтобы занять выжидательную позицию и посмотреть, как будут развиваться события в экономике, и только потом принимать меры".

Акции Morgan Stanley подешевели на 2,7%, хотя один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2026 года на 6%, выручку - на 12%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Котировки бумаг Bank of America Corp. упали на 4,8%. Второй по размеру активов банк США в минувшем квартале снизил чистую прибыль на 17%, поскольку он зарезервировал $1,2 млрд на выплату штрафов американским регуляторам.

Рыночная стоимость BlackRock выросла на 0,7%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в июле-сентябре нарастила выручку на 19%, чистую прибыль - на 25%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги чипмейкеров закрылись преимущественно в минусе, в том числе рыночная стоимость Nvidia Corp. опустилась на 3,2%, Intel Corp. - на 4,6%, Micron Technology Inc. - на 4,1%.

Цена акций других крупных ИТ-компаний также снизилась, в том числе рыночная стоимость Oracle Corp. просела на 8,8%, CoreWeave - на 15%, Nebius - на 10%. Котировки бумаг Dell и Hewlett Packard Enterprise упали на 11,4% и 8,2% соответственно после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Капитализация Fastenal Co. увеличилась на 1,1%. Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства в третьем квартале увеличил чистую прибыль до $401,6 млн, или 35 центов на акцию, с $335,5 млн, или 29 центов на акцию, за тот же период годом ранее. При этом показатель оказался хуже консенсус-прогноза на уровне 34 центов на акцию.

Акции фармкомпании Liquidia подскочили на 26,6% на новости, что она урегулировала все судебные тяжбы с конкурирующей United Therapeutics.

Цена бумаг Bending Spoons в Нью-Йорке выросла на 41% на новости, что инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела акции итальянской технологической фирмы еще на $330 млн, доведя свою долю в ней до 7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,09% и составил 51621,48 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,11% - до 7718,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,88% и завершил торги на уровне 26692,87 пункта.