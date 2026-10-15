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Рубль утром немного подрастает к юаню, несмотря на снижение нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль немного подрастает, даже несмотря на снижение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,436 руб. (-1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,98 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 руб./$1 и 12,4-12,7 руб./юань до конца текущий недели, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"В начале недели рубль умеренно укрепился и стабилизировался вблизи 84 руб./$1 и 12,53 руб./юань в условиях улучшения геополитического контекста и приближающегося налогового периода, - отмечает эксперт в комментарии. - В ближайшие недели продажи валюты могут увеличиться для осуществления платежей в бюджет, а также из-за возможного улучшения восприятия внешних рисков. До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83-85 руб./$1 и 12,4-12,7 руб./юань при отсутствии существенных изменений во внешних и внутренних условиях".

Инфляция в РФ с 6 по 12 октября составила 0,11% после 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 12 октября составил 1,01%, с начала года - 6,10%.

Таким образом, накопленная инфляция с начала года превысила нижнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6,0-7,0%), который Банк России вероятно повысит на заседании 23 октября.

Из данных за 12 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 октября ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, если определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 7,02%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Нефть

Цены на нефть снижаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, а также усилия США по снижению расходов на транспортировку нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве составляет $104,41 за баррель, что на 1,56% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,13% до $94,02 за баррель.

Министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к участникам Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде заявил, что в Белом доме рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты из стран, на которые распространяются ограничительные меры, сообщила исследовательская Energy Aspects. Эта мера призвана снизить рекордные ставки фрахта и способствовать уменьшению цен на нефтяном рынке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что экспорт нефти из стран Персидского залива в сентябре вырос на 4,4 млн баррелей в сутки и достиг примерно 75% уровня, наблюдавшегося до начала американо-иранского конфликта.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет в 19:00 по Москве. Оценки Американского института нефти показали сокращение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 9 октября, на 11,1 млн баррелей.

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