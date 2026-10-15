Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками в условиях дешевеющей нефти (декабрьский фьючерс на Brent просел ниже $104,5 за баррель), смешанной динамики металлов и данных Росстата об ускорении годовой инфляции, которое поддерживает ожидания паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в октябре.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2422,87 пункта (+0,06%), индекс РТС - 909,17 пункта (+0,06%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Совкомфлота" (+3,3%), "Полюса" (+2,1%), но просели акции "Роснефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составляет 83,9497 руб. (+8,22 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,3%), МКПАО "Озон" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "ИКС 5" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России за неделю с 6 по 12 октября составила 0,11% после 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), 0,12% с 22 по 28 сентября. Из данных за 12 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 октября ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, если определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 7,02%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Ценовые ожидания компаний в октябре снизились до 21 пункта после роста с июля, но все еще остаются выше уровня II квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Снижение ценовых ожиданий отмечалось в большинстве отраслей, за исключением электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре несколько уменьшился - до 6,4% (с 6,6% в сентябре). Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,2%), наибольший - в электроэнергетике (37,3%) и водоснабжении (31,7%). Повышенные ценовые ожидания в электроэнергетике и водоснабжении связаны с плановой индексацией тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года.

Тем временем, посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи на прошлой неделе в Майами предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине, но получили отказ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно публикации, озвученный Уиткоффом и Кушнером в ходе встречи с чиновникам Великобритании, Франции, Германии, ЕС, НАТО и Украины план предполагает передачу части активов в специальный финансовый инструмент под контролем Вашингтона. "Европейские чиновники предложение отвергли", - подчеркивает газета.

По словам американского источника издания, обсуждение использования российских замороженных активов велось в рамках работы над всеобъемлющим мирным соглашением, при этом механизмы высвобождения средств и их расходования остаются предметом этого обсуждения.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, в середине недели рост рынка акций приостановился, инвесторы фиксируют прибыль после подъема с прошлой недели благодаря улучшению геополитического фона и заключению сделки между Россией и США по экспорту российского дизельного топлива. При этом влияние оказывают заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который не исключил возможность трехсторонней встречи глав России, КНР и США.

Между тем зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что инфляция в РФ в третьем квартале превысила ожидания, а вклад индексации тарифов ЖКХ в ускорение роста цен будет оценен по полным данным за октябрь. Опрос Банка России показал, что аналитики повысили ожидания по ключевой ставке на ближайшие годы: до 14,6% годовых в 2026 году (против 14,5% ранее), 12,8% в 2027 году (с 12,4%), 10,8% в 2028 году (вместо 10,0%), и 9,2% в 2029 году (против предыдущих 8,6%). Заседание ЦБ РФ по ключевой ставки состоится 23 октября.

С точки зрения теханализа на дневном графике поддержка для индекса Мосбиржи находится на уровне 2300 пунктов. В случае возобновления роста сопротивлением выступит зона 2500-2560 пунктов. В настоящее время индекс находится в зоне локальной перекупленности, в связи с чем вероятно движение вниз, считает аналитик.

Фондовые индексы в США и Азии

В США накануне индексы акций просели на 0,1-1,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали данные о более значительном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 3,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост цен на 3,6%.

Ускорение инфляции может спровоцировать Федеральную резервную систему (ФРС) на новое ужесточение денежно-кредитной политики. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 октября, и трейдеры оценивают вероятность подъема ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов в 32,7%, по данным CME FedWatch. До публикации данных о сентябрьской инфляции такая вероятность оценивалась в 21,6%.

Тем временем рост экономической активности в США в сентябре - начале октября немного замедлился, тогда как ценовое давление усилилось, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Ранее член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что регулятор может позволить себе взять паузу для оценки ситуации в экономике, прежде чем приступать к дальнейшей корректировке ДКП. "Инфляция остается выше нашей цели, - сказала она. - Но у нас есть какое-то время, чтобы занять выжидательную позицию и посмотреть, как будут развиваться события в экономике, и только потом принимать меры".

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 5,1%, австралийский ASX просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI обвалился на 8,6%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 1,1%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста ранее на неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в четверг составила $104,44 за баррель (-1,5%), цена ноябрьского фьючерса на WTI - $94,09 за баррель (-1,1%).

Контейнеровоз и сухогруз, попавшие под удары Ирана, затонули в районе Ормузского пролива в среду, сообщает The Guardian. Сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды затонул недалеко от пролива в среду. Также ранее в среду в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что контейнеровоз столкнулся с миной при попытке пройти через запрещенную Тегераном для коммерческого судоходства зону и затонул после сильного пожара. По данным The Guardian, контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в среду после того, как накануне в него попал снаряд. Газета предполагает, что о нем шла речь в заявлении КСИР.

КСИР неоднократно предупреждал об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.