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Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам года может составить 324 млрд руб.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам года может составить 324 млрд руб.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2026 г. может составить 324 млрд руб., говорится в презентации Минэнерго, показанной в ходе РЭН-2026.

Доля убыточных компаний по итогам 2026 г. оценивается примерно в 70%.

Выручка угольных компаний в 2026 г. прогнозируется на уровне 1,623 трлн руб. против 1,518 трлн руб. годом ранее, говорится в презентации.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле 2026 г. составил 178,2 млрд руб. против убытка 225 млрд руб. годом ранее, сообщал ранее Росстат.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. в 2024 г., сообщал Росстат.

Минэнерго уголь
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Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам года может составить 324 млрд руб.

 Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам года может составить 324 млрд руб.

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