Рубль в пятницу немного подрос в паре с юанем

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подрос перед выходными днями и в ожидании нового позитива геополитического характера. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,46 руб., что на 2,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 17 октября на 14,23 копейки, до 83,6177 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,06 копейки, до 93,7187 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Дизельную сделку" между США и Россией вскоре должны дополнить другие важные инициативы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"У нас есть абсолютно четкая таблица с (потенциальными российско-американскими - ИФ) проектами, по которой мы абсолютно четко идем", - сказал Дмитриев на РЭН-2026, напомнив, что обсуждаются проекты в Арктике, в сфере СПГ, дата-центров, в том числе с использованием атомной энергии.

"Как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся", - добавил глава РФПИ.

"В начале недели рубль укрепился на 1,6%, до 12,5 руб. за юань, где и оставался до конца недели при сниженных объемах торгов. Основным драйвером укрепления могли стать новости о возможных поставках на экспорт российского дизельного топлива и, как следствие, ожидания участников рынка по увеличению поступлений валютной выручки. Дополнительным фактором поддержки рублю мог стать вероятный во второй половине октября (с учетом традиционного лага поступления валютной выручки в 1-2 месяца) рост объема продаж валюты экспортерами на фоне роста экспортных цен нефти в сентябре на 40% относительно августа, до $92,1 за баррель, по данным Минэкономразвития, и повышенных квартальных налоговых выплат. Доходы бюджета могут составить 0,8-1 трлн рублей после 0,5 трлн рублей в сентябре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть несколько замедлили рост вечером в пятницу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 1,27%, до $107,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,97%, до $98,91 за баррель.

Уровень угрозы безопасности для судоходства в Ормузском проливе находится на критической отметке, заявило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO). По его данным, 11 и 13 октября атакам здесь подверглись четыре танкера и четыре контейнеровоза, включая судно GFS Pride, которое загорелось и затонуло в среду.

Тем не менее, за прошедшие 24 часа через Ормузский пролив прошли более 40 судов, пишет Trading Economics.

Негативным фактором для рынка нефти выступают новости о том, что страны Международного энергетического агентства (МЭА) ускорят высвобождение ранее обещанных 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов и в ближайшее время высвободят 20 млн баррелей дизельного топлива.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций в отношении некоторых танкеров с иранской, российской и венесуэльской нефтью.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 13,91% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на уровне 14,08% годовых, срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась на 1 базисный пункт - до 14,2% годовых. Кроме того, на прежнем уровне осталась срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев - 14,59% годовых.