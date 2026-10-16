"Интерфакс" представил систему данных и корпоративной аналитики "Евразия Коннект"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила новую систему цифровой интеграции со странами Центральной Азии - "Евразия Коннект".

Презентация состоялась на II ежегодной конференции "Промзакупки в Азии 2026. Китай+" в рамках выступления Дарьи Мелех, директора по развитию международных проектов Группы "Интерфакс".

"Евразия Коннект" предназначена для работы с бизнесом региона и позволяет в режиме реального времени осуществлять поиск партнеров, а также обеспечивает соблюдение всех требований комплаенса и минимизацию корпоративных рисков. Проект имеет статус международного, его оператором на территории РФ является АО "Информационное агентство Интерфакс".

Как заявила Дарья Мелех, "внимание к региону Центральной Азии приковано сейчас со всех сторон, далеко не только со стороны России. В этих странах идет бурный экономический рост - ВВП прирастает из года в год на 6-10%, у них молодое население, которое стремится к прогрессу. Цифровизация идет космическими темпами. При этом взаимная торговля растет быстрее, чем прозрачность данных о ней".

"Именно поэтому "Интерфакс" принимает активное участие в реализации проекта "Евразия Коннект", обеспечивающего цифровое взаимодействие между Россией и странами Центральной Азии, в первую очередь Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией. Торговые связи России и Центральной Азии будут расти там, где доверие подтверждено фактами", - отметила Мелех.

По ее словам, цифровая система охватывает корпоративные данные по странам Центральной Азии, что помогает в решении двух ключевых бизнес-задач: найти целевых партнеров и убедиться в их надежности и кредитоспособности. "Система обновляется в режиме реального времени и содержит значительный набор данных, которые помогают охарактеризовать реальную деятельность компании. Это и суды, и недвижимость, и товарные знаки, и лицензии, и аффилированность между компаниями и собственниками", - пояснила Мелех.

"Новый цифровой продукт является эффективным инструментом реальной экономической интеграции стран региона и позволяет как бизнесу, так и государству решать задачи по привлечению инвестиций, цифровизации государственного управления, развитию внутреннего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности при строгом соблюдении требований комплаенса", - подчеркнула представитель "Интерфакса".