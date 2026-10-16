Поиск

"Интерфакс" представил систему данных и корпоративной аналитики "Евразия Коннект"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила новую систему цифровой интеграции со странами Центральной Азии - "Евразия Коннект".

Презентация состоялась на II ежегодной конференции "Промзакупки в Азии 2026. Китай+" в рамках выступления Дарьи Мелех, директора по развитию международных проектов Группы "Интерфакс".

"Евразия Коннект" предназначена для работы с бизнесом региона и позволяет в режиме реального времени осуществлять поиск партнеров, а также обеспечивает соблюдение всех требований комплаенса и минимизацию корпоративных рисков. Проект имеет статус международного, его оператором на территории РФ является АО "Информационное агентство Интерфакс".

Как заявила Дарья Мелех, "внимание к региону Центральной Азии приковано сейчас со всех сторон, далеко не только со стороны России. В этих странах идет бурный экономический рост - ВВП прирастает из года в год на 6-10%, у них молодое население, которое стремится к прогрессу. Цифровизация идет космическими темпами. При этом взаимная торговля растет быстрее, чем прозрачность данных о ней".

"Именно поэтому "Интерфакс" принимает активное участие в реализации проекта "Евразия Коннект", обеспечивающего цифровое взаимодействие между Россией и странами Центральной Азии, в первую очередь Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией. Торговые связи России и Центральной Азии будут расти там, где доверие подтверждено фактами", - отметила Мелех.

По ее словам, цифровая система охватывает корпоративные данные по странам Центральной Азии, что помогает в решении двух ключевых бизнес-задач: найти целевых партнеров и убедиться в их надежности и кредитоспособности. "Система обновляется в режиме реального времени и содержит значительный набор данных, которые помогают охарактеризовать реальную деятельность компании. Это и суды, и недвижимость, и товарные знаки, и лицензии, и аффилированность между компаниями и собственниками", - пояснила Мелех.

"Новый цифровой продукт является эффективным инструментом реальной экономической интеграции стран региона и позволяет как бизнесу, так и государству решать задачи по привлечению инвестиций, цифровизации государственного управления, развитию внутреннего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности при строгом соблюдении требований комплаенса", - подчеркнула представитель "Интерфакса".

Евразия Коннект Дарья Мелех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Совет рынка" встревожен постепенной деградацией платежной дисциплины на энергорынке

Минпросвещения РФ обозначило допустимые временные рамки школьных занятий

 Минпросвещения РФ обозначило допустимые временные рамки школьных занятий

"Интерфакс" представил систему данных и корпоративной аналитики "Евразия Коннект"

В результате атаки БПЛА на промышленный объект в ХМАО произошло возгорание

Новак заявил, что лицензии США достаточно для поставок дизеля даже с учетом санкций к компаниям

Москва отметила активизацию работы иностранных спецслужб с экстремистами из-за Украины

МСЗ снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду до 39,4 млн т

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

 Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12347 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов