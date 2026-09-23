Шохин считает, что РФ введением управления в Auchan и Nestle дает ЕС "упреждающие сигналы"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Недавнюю передачу во временное управление российских активов Auchan, "Лемана ПРО", Nestle и ряда других компаний можно расценивать как "упреждающие сигналы" со стороны РФ на фоне разговоров о возможном изъятии замороженных активов ЦБ в Евросоюзе, однако пока эти сигналы не воспринимаются адекватно, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Свое мнение глава объединения сопроводил оговоркой, что сейчас критерии выбора активов в РФ для введения временного управления не совсем очевидны по сравнению с ранее применявшейся "зеркальной схемой", когда под аналогичные решения подпадало имущество резидентов тех стран, которые изымали активы у российских компаний.

"Если говорить о передаче во временное управление, то здесь, условно говоря, нельзя сказать, что есть набор чётких критериев, соблюдение или несоблюдение которых ставит компанию в таком режиме автоматическом, что ли, (в ситуацию - ИФ) перехода во временное управление. Таких критериев нет. Главный критерий - это то, что резиденты недружественных государств являются собственниками этих компаний. Я напомню, когда начинали в 2022-2023 гг. передавать во временное управление, это была "зеркалка", - прокомментировал журналистам Шохин указ президента о введении временного управления в отношении "Ашана" и ряда других компаний.

"Сейчас, когда очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального Банка, на мой взгляд, сейчас решения такого рода (о передаче в управление активов в РФ - ИФ) во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры, и это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они, так сказать, воспринимаются адекватно", - полагает глава РСПП.

По его мнению, Россия будет "вынуждена реагировать симметрично, зеркально", если власти ЕС "будут искать варианты, как бы им поживиться нашими замороженными активами".

При этом важно, чтобы процесс выбора управляющих в РФ был прозрачным, подчеркнул Шохин. "Не хотелось бы, чтобы здесь у нас после того, как благодаря принятию поправок в Гражданский кодекс о сроках исковой давности как бы закрыли страницу вроде с приватизацией, открылась новая страница с неправильной передачей во временное управление. Потому что критериев эффективности этого управления у нас тоже нет, а их надо бы ввести", - заявил он.

17 сентября был опубликован указ, которым малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты, были переданы российские активы целого ряда крупных компаний различных отраслей. Речь идет об активах "Лемана ПРО", Auchan, Nestle, FM Logistics и Bati Logistics.