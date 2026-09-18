Nestle оценивает возможные шаги из-за передачи своих активов в РФ во временное управление

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Nestle ознакомилась с указом президента РФ, который передал ее российские активы во временное управление, и теперь оценивает ситуацию и свои возможные шаги, говорится в заявлении швейцарской корпорации.

"Nestle намерена предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-операций в интересах всех стейкхолдеров, в особенности - сотрудников", - сказано в пресс-релизе.

В четверг вечером был опубликован указ, которым малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты, были переданы российские активы целого ряда крупных компаний различных отраслей, включая Nestle.

Nestle работает в РФ с 1994 года. Ей принадлежит шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях. Совокупная выручка четырех основных юридических лиц Nestle в 2021 году составила 29,94 млрд руб. Данные за последующие периоды компания не раскрывала.

В 2022 году компания приостановила инвестиционную программу, отказалась от рекламы и продажи части брендов. Она решила сосредоточиться на выпуске продуктов первой необходимости, таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.