Сбер сохранил прогнозы по росту кредитования на 2026 год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году на уровне 8-10%, планирует расти на уровне сектора, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов во время конференц-звонка.

Прогноз по росту розничного кредитования на 2026 год сохранен на уровне 5-8%, банк будет расти лучше сектора.

Сохранен прогноз по росту средств юрлиц в 2026 году на уровне 5-8%.

Прогноз по росту средств физических лиц понижен до 10-12% с 13-15% ранее.

Сбербанк повысил прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год до 0,5-1% с 0-0,5% ранее, повысил ожидания по инфляции до 6,5-7,5% с 6,0-6,5% ранее.