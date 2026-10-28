В Сбере не заметили роста спроса на наличные из-за атаки на ЦОД банка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Атака на центр обработки данных (ЦОД) Сбера в Саратовской области не привела к росту спроса на наличные денежные средства, все сервисы банка работали штатно, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов во время конференц-звонка.

"Какого-то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого, все наши сервисы работали штатно, и клиенты только прочитав новости могли узнать, чтобы был какой-то потенциальный риск, поскольку по факту ничего не было", - сказал Скворцов.

"Принимали и продолжим принимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы Сбера и всех его услуг", - добавил он.

СМИ утром 14 октября сообщали про атаку на ЦОД Сбера, банк в тот же день подтвердил этот факт и заявил, что все системы работают штатно, никто из сотрудников кредитной организации не пострадал.