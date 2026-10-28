Основные кредиторы "Самолета" согласовали план улучшения его финсостояния

Сбер считает свои резервы на него достаточными

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Основные банки-кредиторы девелопера "Самолет" достигли договоренности по комплексной программе выхода компании, обремененной большим долгом, из текущего положения, для ее финализации нужно еще время, но большого риска на резервы в IV квартале со стороны этого клиента Сбер не видит, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Там сейчас идет процесс комплексной программы по выходу из текущей ситуации. Она ведётся между несколькими банками ключевыми, которые финансировали данного клиента, его проекты. Я могу ответить так, что в целом мы не видим какого-то большого риска, что всё это пойдёт не в правильную сторону. Вот в целом договоренности сейчас достигнуты, но определенное время еще нужно для того, чтобы финализировать все решения", - сказал Скворцов во время конференц-звонка.

"Большого риска на резервы Сбера в четвертом квартале, например, этого года от этого конкретного клиента мы не ждем. Мы считаем, что те резервы, которые сейчас там сформированы, они достаточны, исходя из текущего финансового положения этой группы компаний", - добавил он.

О проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. Тогда застройщик обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. В компании объясняли обращение за господдержкой попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что "является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей". Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

Девелопер в конце сентября напугал рынок уже вторым в этом году случаем задержки выплаты по облигациям, которую, как и весной, "Самолет" объяснил техническими причинами – "поздним зачислением средств". Задержка погашения вызвала существенное падение цены облигаций компании (в обращении 15 выпусков облигаций ГК "Самолет" общим объёмом 104,9 млрд руб.), падали и ее акции, которые после разъяснений отыграли часть потерь.