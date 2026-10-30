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Акции "Самолета" растут на 4% на новостях о новом механизме санации

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Акции ГК "Самолет" утром в пятницу растут на фоне заявлений ВТБ о новом механизме санации компании, обремененной долгами.

На Мосбирже к 10:16 мск акции ГК "Самолет" выросли до 271 рубля (+4,1%), максимума за 1,5 месяца; объем торгов превысил 1,79 млрд рублей.

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Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что задолженность девелопера "Самолет" может быть урегулирована в рамках нового механизма комплексной санации. "Мы являемся вторым по величине кредитором этой группы компаний с большим отрывом от первого кредитора по объему кредитования и объему лимитов. В действиях с этим застройщиком мы будем ориентироваться на позицию главного кредитора. Считаем, что кейс "Самолета" будет первым крупным - возможно, вообще первым - кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", - сообщил Пьянов журналистам.

Он напомнил, что закон позволяет крупным кредиторам запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в нем других кредиторов. "Поэтому мы полагаем, что статья 31.1 закона 127-ФЗ будет применена в отношении этой группы компаний", - отметил первый зампред ВТБ.

По его словам, конвертация задолженности девелопера в акции маловероятна из-за введения регулирования вложений банков в иммобилизованные активы.

"Конвертация долга в акции - маловероятное событие в силу того, что с 1 апреля 2027 года вступает новое регулирование, "штрафующее" банки за подобные вложения. По сути способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга, нежели конвертации в акции", - пояснил Пьянов.

Созданных банков ВТБ резервов по задолженности "Самолета" достаточно, добавил он. "В ВТБ создано достаточно резервов. Есть определенный объем эскроу-счетов, которые тоже уменьшают кредитный риск на этого заемщика", - отметил первый зампред.

Основным кредитором "Самолета" считается Сбербанк. Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на днях заявил, что основные банки-кредиторы "Самолета" достигли договоренности по комплексной программе выхода компании, обремененной большим долгом, из текущего положения. Для финализации этой программы нужно время, отметил он.

О проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. Девелопер в конце сентября напугал рынок уже вторым в этом году случаем задержки выплаты по облигациям, которую, как и весной, "Самолет" объяснил техническими причинами - "поздним зачислением средств".

Принятый в этом году закон о добанкротной санации должен был вступить в силу только с 1 июля 2027 года, однако сейчас рассматривается перенос этого срока на 1 января 2027 года. Госдума приняла закон N253-ФЗ в июле.

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