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Минфин не будет предлагать введение демпферных выплат на импорт керосина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин не будет предлагать введение демпферных выплат по керосину из-за бюджетных ограничений, заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Никаких решений не обсуждается сейчас, не будем предлагать ко второму чтению. У нас ограниченные доходы, и сейчас никаких дополнительных демпферов мы предлагать не будем", - подчеркнул он.

В середине сентября источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, говорили "Интерфаксу", что власти РФ рассматривают возможность распространения импортного демпфера на авиакеросин для того, чтобы в холодный период обеспечить топливный рынок достаточным объемом зимнего дизтоплива.

В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак подтверждал такую возможность. "Этот вопрос, наверное, рассматривается сейчас. Но у нас действует демпфер не для производителя, а при заправке в крыло. Поэтому вот этот механизм, он, на наш взгляд, абсолютно рабочий. Но надо просто еще раз проанализировать. И мы ждем предложения Минэнерго, Минфина", - сказал он.

Как поясняли собеседники агентства, в ряде случаев для выпуска морозостойкого дизеля используется керосин – его смешивают с летним или межсезонным ДТ. Однако, таким образом керосин "перетягивается" с рынка авиасообщения, что может вызвать рост цен на авиатопливо и авиаперевозки. Чтобы обеспечить наличие на рынке и зимнего ДТ, и авиакеросина предлагается на импорт последнего распространить демпфер – по аналогии с бензином и дизтопливом, чтобы стимулировать компании завозить керосин в страну. Как сообщалось, в отношении импортного бензина демпферный механизм действует с 1 июня 2026 года, в отношении импортного дизтоплива – с 1 июля 2026 года.

При этом до 30 ноября действует запрет на экспорт авиакеросина из России.

Внутренний керосиновый демпфер заработал для российских авиакомпаний в сентябре 2021 года. В рамках этого механизма государство компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и его фиксированной оптовой ценой в РФ.

В начале сентября тогдашний глава Минтранса Андрей Никитин заявлял, что текущая ситуация с авиакеросином в РФ не идеальна, но все сложности с топливообеспечением перевозчиков решаются оперативно. "Она, скажем так, не стала идеальной, но это рабочая ситуация. Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах", - говорил Никитин журналистам. "То есть, конечно, сложности есть и могут быть. Но еще раз хочу сказать, что благодаря слаженной совместной работе (с Минэнерго - ИФ) эти проблемы решаются оперативно. Авиакомпании топливом обеспечены", - добавлял министр.

Минфин
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