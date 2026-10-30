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Минфин не будет менять Налоговый кодекс в части выплаты демпфера по импорту ДТ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин не намерен вносить изменения в Налоговый кодекс в части выплаты демпфера по импортируемому дизельному топливу на фоне частичного разрешения его экспорта, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он подчеркнул, что экспорт дизтоплива регулирует Минэнерго и в зависимости от того, какой документ оно выпустит, будет зависеть - платится демпфер или нет.

"Согласно нормам НК, если действует запрет на экспорт, то демпфер выплачивается, если запрета на первое число месяца нет, то в следующем месяце демпфер не выплачивается. Сейчас, когда будут регулироваться поставки, надо смотреть, какой нормативный документ выпустит Минэнерго. Снимут запрет или нет - от этого будет зависеть, выплачивается демпфер или нет. В налоговый кодекс никаких изменений в этой части мы вносить не будем", - сказал Сазанов.

По действующему законодательству, демпфер по импорту дизтоплива выплачивается, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

В связи с договоренностью между Россией и США о поставках дизтоплива на американский и другие рынки Россия частично сняла запрет на экспорт дизтоплива, действовавшего до конца октября.

В России с осени начинается переход с использования летнего дизтоплива на зимнее. Наблюдается профицит летнего ДТ, позволяющий его экспортировать.

Исторически сложилось, что российская нефтепереработка производит зимний ДТ в недостаточном объеме. В продолжение теплого периода его выпускают немногие заводы, за лето весь товар закупается на северный завоз.

В случае с заводским зимним ДТ в последние годы накладывается также риск внеплановых ремонтов НПЗ - нельзя исключить несвоевременный выход из ремонтов заводов или возникновение логистических проблем.

На заводское морозостойкое ДТ приходится примерно 80-90% потребления этого товара. Остальные объемы обычно закрывает производство зимнего топлива посредством компаундирования летнего/межсезонного ДТ и авиационного керосина, так называемого суррогата. И такой вид товара оказывает существенную поддержку рынку морозостойкого дизеля в зимний период.

Также в числе факторов, влияющих на дизельный рынок страны в зимний период, - привлекательная экспортная альтернатива на фоне напряженной ситуации с поставками нефтепродуктов на мировых рынках.

Минэнерго Минфин Алексей Сазанов Налоговый кодекс США
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