РФ и Египет обсуждают строительство семенного завода

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет обсуждение о строительстве семенного завода с Египтом, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Вчера с Египтом обсуждали возможность строительства семенного завода для подработки семян, которые выращиваются в Египте для того, чтобы удовлетворить потребность в семенном материале с возможностью дальнейшего экспорта в страны Африки", - сказала она.

Министр отметила, что РФ "в потенциале видит возможность инвестиций в африканский континент".