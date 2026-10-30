Хакеры украли рекордные $6,3 млрд с криптовалютной биржи Binance

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Хакеры украли рекордные $6,3 млрд с крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, передает Reuters.

Для отслеживания и возврата средств биржа обратилась в правоохранительные органы и к частным партнерам, говорится в ее сообщении.

Первые результаты расследования компании показали, что злоумышленники могли провести несанкционированные транзакции, получив доступ к лэптопу одного из разработчиков. Биржа в сотрудничестве с блокчейн-партнерами заморозила активы примерно на $3 млрд и утверждает, что не обнаружила доказательств утечки приватных ключей криптокошельков пользователей, и их средства находятся в безопасности. Статус еще $3,3 млрд не уточняется.

Binance обещает покрыть все потери.

Компания приостановила размещение и снятие средств на время проверки безопасности. Ожидается, что пользователи вновь смогут выводить средства через 48 часов. Размещение уже доступно в обычном режиме.

"Наши команды работают в круглосуточном режиме, чтобы безопасно и основательно решить эту проблему, - заверяет Binance. - Мы тесно сотрудничаем с партнерами из сферы охраны правопорядка, чтобы подтвердить личности этих преступников и привлечь их к ответственности".

По данным американских аналитических компаний TRM Labs и Chainalysis, за хищением средств стоят хакеры из КНДР. Основную часть средств они вывели примерно за 20 минут, отмечает TRM.

Chainalysis и другие отраслевые эксперты допускают, что это самая крупная кража криптовалюты в истории.

Отдельная площадка Binance.US заявила, что не пострадала от инцидента. Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase также утверждает, что не пострадала, но следит за развитием ситуации.

Binance выступает кастодианом активов примерно на $162,8 млрд, согласно ее отчету за 2025 год. У нее 335 млн зарегистрированных пользователей по всему миру.

Биткойн на 11:47 мск пятницы дешевеет на 3,6% и торгуется по $77,83 тыс. Эфир (Ethereum) подешевел на 1,7% - примерно до $2,22 тыс. Ранее в ходе сессии первая криптовалюта обновила минимум за шесть недель, вторая - за два месяца.