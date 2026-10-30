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Chevron в III квартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в третьем квартале 2026 года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза и выручку в 1,4 раза, в том числе, благодаря резкому повышению маржи нефтепереработки.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $9,924 млрд, или $5,06 в расчете на акцию, по сравнению с $3,539 млрд, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $5,28 с $1,85 на бумагу.

Выручка повысилась до $67,8 млрд с $49,7 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $4,89 на бумагу, по данным LSEG.

Добыча Chevron в третьем квартале составила 3,98 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 4,086 млн бнэ/с годом ранее и 4,070 млн бнэ/с во втором квартале этого года. В январе-сентябре производство выросло до 3,97 млн бнэ/с по сравнению с 3,614 млн бнэ/с за тот же период 2025 года.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в США в прошедшем квартале поднялась до $62,72 за баррель с $48,12 за баррель годом ранее, природного газа - - до $1,88 с $1,77 за 1 тыс. кубометров.

Прибыль в сегменте upstream (добыча и разведка) выросла в 1,7 раза - до $5,7 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - в 4,3 раза, до $4,93 млрд. Объемы переработки нефти на НПЗ в США достигли рекордных 1,09 млн баррелей в сутки, загруженность мощностей приблизилась к 98%.

Совет директоров Chevron утвердил дивиденды в размере $1,78 на акцию (как и в предыдущем квартале). Выплаты пройдут 10 декабря, закрытие реестра акционеров - 18 ноября.

Компания за прошедший квартал выплатила акционером дивиденды на сумму $3,5 млрд и выкупила свои акции на $2,5 млрд.

Капитализация Chevron с начала 2026 года взлетела на 52% (до $457 млн), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 13%.

Chevron США LSEG
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