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Озимыми в РФ к настоящему времени засеяно 17,5 млн га

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Озимый сев под урожай 2027 года в РФ к настоящему времени проведен на 17,5 млн га. Пока есть отставание от темпов прошлого года, но погода позволяет продлить сроки полевых работ, сообщила журналистами министр сельского хозяйства Оксана Лут

"Озимый сев проведен на 17,5 млн га, отставание – 200 тыс. га. Масличные озимые мы уже посеяли, это рапс, рыжик. По зерновым небольшое отставание пока идет", - сказала она.

В то же время министр отметила, что хорошая погода, которая стоит на большей территории центральной части РФ, позволяет "сеять подольше в этом сезоне".

Как сообщалось, всего сев озимых культур в РФ в этом году планируется провести на 19 млн га.

Минсельхоз
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