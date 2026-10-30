"Узбекнефтегаз" обсуждает с CNPC закупки бензина и дизтоплива

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Узбекнефтегаз" обсуждает с китайской CNPC вопрос поставок бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления узбекской компании Фарид Муминов.

"Сегодня существуют различные риски, связанные со стабильным обеспечением населения нефтепродуктами. Чтобы устранить эти риски и предупредить их возникновение, мы рассматриваем диверсификацию импорта. В частности, у компании CNPC есть дочернее предприятие PetroChina. С ней мы также провели переговоры. Обсуждались поставки нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива, а также увеличение импорта сырой нефти и конденсата для переработки на нашем Бухарском нефтеперерабатывающем заводе", - сказал он.

По его словам, в вопросе импорта речь идет о бензине с октановым числом 92 и выше. Переговоры продолжаются, а объемы поставок могут меняться в зависимости от спроса на внутреннем рынке.

20 октября председатель правления "Узбекнефтегаза" Абдугани Сангинов обсудил с делегацией CNPC во главе с ее президентом Чжоу Синьхуаем возможность организации долгосрочных поставок нефтепродуктов для внутреннего рынка Узбекистана.