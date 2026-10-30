Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 16%, до 88,2 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2026 года составила 88,2 млрд рублей против 105,2 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 3%, до 983,6 млрд рублей, себестоимость увеличилась на такой же процент - до 869,2 млрд рублей.

Рост выручки объясняется в основном увеличением выручки от реализации товарной нефти, поясняет компания. Снижение чистой прибыли обусловлено, главным образом, снижением сальдо процентных доходов и расходов и отрицательным сальдо переоценки до рыночной стоимости финансовых вложений в акции ПАО "НМТП". Положительное влияние на динамику прибыли оказал рост доходов от участия в других организациях.

Публикация сокращенной консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО за 9 месяцев 2026 года ожидается до конца ноября 2026 года.