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ВТБ отметил улучшение с ликвидностью в секторе благодаря замедлению темпов роста активов и мерам ЦБ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Меры Банка России по перераспределению лимитов рефинансирования и нормализация темпов роста активов привели к улучшению ситуации с ликвидностью в банковском секторе, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Вы должны учитывать, наверное, не совсем зафиксированное в публике событие, которое переворачивает стол или шахматную доску в рамках работы с ликвидностью. С 1 октября Банк России расширил основной механизм, перераспределив дополнительную ёмкость для возможности закладывания банками де-факто кредитов, нерыночных активов на 2,7 трлн рублей", - сообщил Пьянов на конференц-звонке с аналитиками в пятницу.

По его словам, это эквивалентно вливанию в банковский сектор ликвидности на 2,7 трлн рублей под ставку ключевая + 1 пункт (сейчас 15%). "Это задало марку, что является приемлемой ценой конкуренции за ликвидность, что является сверхрыночной ценой... Это облегчило ситуацию на банковском рынке ликвидности серьёзным образом", - подчеркнул первый зампред.

Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет ВТБ показать чистую процентную маржу по итогам 2026 года на уровне 2,7% (в IV квартале в таком же размере).

"Банковский сектор перешёл к умеренным темпам прироста активов, плюс это подспорье в виде перераспределения лимитов рефинансирования под активы банков даёт надежду на то, что чистая процентная маржа у нас будет не хуже, чем в третьем квартале (2,7% - ИФ)", - добавил Пьянов.

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